Uus Jaguar F-PACE – kerge armastada, raske unustada

Kuue aastaga on Jaguari insenerid seda armastatud ja auhinnatud mudelit kõvasti edasi arendanud – uue ilme on saanud sõiduk nii väljast kui seest, täiustatud on nii mootorivalikut kui ka info- ja meelelahutussüsteemi. Tänu sellele on Jaguar F-PACE luksuslikum, ühendatum ja efektiivsem kui kunagi varem.

Auto tõeline pale avaldub aga sellega ise sõites, seega viisime igapäevaselt samuti Jaguariga sõitva armastatud laulja Ott Leplandi F-PACE’iga väiksele tiirule ja vaatasime, kuidas uus linnamaastur tema elustiiliga sobib.

Kõik vajalik mahub kaasa

Ühe muusiku jaoks on auto puhul kindlasti oluline, kui palju see erinevat tehnikat, pille ja muud vajalikku mahutab. F-PACE’i salongis on mugavalt ruumi viiele täiskasvanud reisijale. Tagumised istmed saab kokku klappida suhtes 40 : 20 : 40, mis tähendab, et mahutada autosse suusad, lumelaud või kasvõi täismõõdus digiklaver ei ole mingisugune probleem. Kui kõik istmed on alla pandud, on pagasiruumi mahutavus ligi 1850 liitrit.

360-kraadine vaade ja turvalisus

Vaatamata oma suurele mahutavusele ei ole Jaguar F-PACE’i roolis tunnet, et auto oleks liiga suur või selle juhtimine kuidagi ebamugav. Parkimise teeb mugavaks 360-kraadine täisvaatekaamera, mis võimaldab probleemideta mahutada auto kitsale parkimiskohale või jälgida raskemal maastikul auto vahetut ümbrust. Turvalise sõidu tagavad ka täiustatud juhiabisüsteemid, nagu sõiduraja jälgimissüsteem, pimenurgaradar, eesoleva autoga kauguse hoidja, aga ka juhi seisundi jälgija – auto jälgib, et juht ei kaotaks pika sõidu ajal valvsust ja vajadusel soovitab ka puhkepause teha.

Suur valik hübriidajameid