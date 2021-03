FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel juhtus nelja autoga liiklusõnnetus

Teeolud olid sündmuskohal lumised, õnnetuse hetkel sadas ka lund. "Tegemist oli väga õnneliku õnnetusega ja tuletan kõigile meelde, et talvistes oludes tuleb pigem sõita aeglasemalt, hoida suuremat pikivahet ja vältida järske manöövreid. See kõik on vajalik selleks, et ootamatuste korral oleks piisavalt aega reageerida," lisas Tõnts.