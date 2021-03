Lätis tegeleb vaktsineerimise korraldamisega eraldi büroo, mida juhib laulu- ja tantsupidude korraldusjuht

„Visioon on selge – tuleb spetsiaalne büroo, mille ainus ülesanne on organiseerida ja juhtida vaktsineerimisprotsessi,” ütles Kariņš, lisades, et büroo võtab tööle inimesed, kelle otsene ülesanne on vaktsineerimise organiseerimine, kirjutas The Baltic Times.

„Me oleme vastamisi suure väljakutsega. Et saavutada viirusepuhangus ühiskondlikult ohutu tase ja naasta normaalsesse ellu, peame me vaktsineerima umbes 1,5 miljonit elanikku. See on tohutu ülesanne, aga seda on võimalik teha, kui see projekt seatakse valitsuse prioriteediks ning kui seda juhitakse sellele vastavalt ja professionaalselt suure läbilõikelise prioriteetse projektina,” ütles Läti tervishoiuminister Daniels Pavļuts.

22. jaanuaril teatati, et vaktsineerimisbüroo tegevdirektoriks valiti Läti laulu- ja tantsupeo direktor Eva Juhņēviča ning tema kolleegideks said spetsialistid, kes on töötanud näiteks euro kasutuselevõtu organiseerimise ja muude rahvusvaheliste projektidega.

Büroo teatas, et Juhņēviča juhtimisel töötati esimest korda välja ja teostati Läti laulu- ja tantsupeo osavõtjate digitaalse registreerimise süsteem ning digitaalne protsesside juhtimise süsteem, mis võimaldas vähendada bürokraatiat ja igale osavõtjale informatsiooni edastada. Lisaks sellele on Juhņēviča korraldanud aastaid Riia maratoni, juhtinud Riia turismiarendusbürood ja olnud kultuuriministeeriumi parlamendisekretär.

Vaktsineerimisprotsessi koordinaatoriks sai Pēteris Rimšs, kes on varem juhtinud ravimite verifitseerimissüsteemi kasutuselevõttu. Rimšs on Läti üleriiklike projektide juhtimise assotsiatsiooni esimees ja tal on suur kogemus rahvusvaheliste projektide läbiviimisel.

Kommunikatsiooni koordinaatoriks sai Ieva Stūre, kes juhtis Läti euro kasutuselevõtu projekti kommunikatsiooni. Seni oli ta Läti ühe suurema avalikkussuhete agentuuri Komunikācijas Aģentūra/Edelman Affiliate juht.