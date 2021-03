KAART | Kesklinnas asendavad trolliliine 1 ja 5 ajutiselt bussid

Kesklinna poole suunduvate bussi- ja trolliliinide Lille peatus on 18.–28. veebruaril suletud. Seda asendab ajutine peatus enne Lille tänava ristmikku ligikaudu 150 meetrit enne praegust Lille peatust. Peatus on ümberkorralduste ajal kesklinna poole sõitvate trollide number 1 ja 5 lõpp-peatuseks ja asendusbussiliinide number 71 ja 75 algpeatuseks, ühtlasi on see bussiliinide number 22, 26, 26A, 33, 41, 41B ja 43 asenduspeatus.