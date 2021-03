Hiina petised teenisid koroonavaktsiini pähe soolalahust ja mineraalvett müües üle 2 miljoni euro

Mees, kelle nimeks on teatatud Kong, uuris tõeliste vaktsiinide pakendeid, võltsis neid ja täitis siis 58 000 pudelikest sisuliselt suvalise vedelikuga, vahendab BBC News.

Kong on üks 70 inimesest, kes on samasuguste kuritegude eest vahistatud. Vahistamised on seotud enam kui 20 juhtumiga. Kuigi enamik juhtumeid tuli päevavalgele juba eelmisel aastal, avaldati nüüd nende kohta uusi üksikasju.