VILJA KÜSIB | Liina Kersna: te küsige Tanel Kiige käest, mida ta tahtis öelda

Mis sisaldas ettepanekut koolid nädalaks igal pool ühtemoodi kinni panna. Olen rääkinud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ja Tartu linnapea Urmas Klaasiga. Tartu kriisikomisjon ja linnapea arvavad, et nemad paneksid lapsed pärast koolivaheaega nädalaks distantsõppele. Seal on lasteasutustes kõige rohkem koldeid hetkel. Tallinna linnapea arvas, et Tallinnas piisaks hajutatud õppest ja hübriidõppest. Minu ettepanek on läheneda piirkonniti. Kuidas me otsustame, saab näha neljapäeval. Igal juhul on eelistus, et väikesed oleksid koolis ja lõpuklassid saaksid eksamiteks valmistuda.

Neljapäeval koguneb valitsuskabinet ja siis me langetame tõenäoliselt otsused. Täna arutasime eri variante. Teadusnõukoda tegi head tööd. On teada, et ka seal on väga erinevaid seisukohti. Komplekslahendus, millega nad välja tulid, oli päris tasakaalustatud.

Me olime koos Tanel Kiigega ühel koosolekul. Usun, et siin on väike kommunikatsioonihäire. Usun, et Tanel tahtis öelda seda: valitsuse prioriteet on olnud ja on ka praegu hoida võimalikult kaua koolis eelkõige väikesi lapsi. Teadusuuringute ja praktika põhjal teame, et see on oluline. Ja lõpetavaid klasse, üheksandat ja kaheteistkümnendat. Arvan, Tanel tahtis öelda, et eelistatud on distantsile saata vanemaid õpilasi.

Teadusnõukoda ütles, et pange nädalaks kõik kinni ja teie otsustasite valitsuses, et ainult gümnaasiumiaste ja üliõpilased?

Valitsuskomisjon sai täna teadusnõukoja ettepanekud, kuidas nakkuskordajat alla saada. Nakatumine on jõuliselt kasvanud ja see on väga murettekitav. Me peame midagi tegema. Teadusnõukoda tegi ettepaneku kõik lapsed pärast koolivaheaega üheks nädalaks distantsõppele suunata ja siis lasta piirkondadel otsustada, kas jääda edasi distantsile.

Teie olete seni rääkinud, et hoiate koole lahti seni, kuni vähegi võimalik, aga Tanel Kiik ütles just, et pärast vaheaega lähevad gümnaasiumiõpilased ja tudengid tõenäoliselt distantsõppele. See on nüüd mingi normaalne kommunikatsioon või?

Nõnda nagu kaugtöö on tulnud, et jääda, oleme ehk distantsõppe kogemusest liiga vähe õppinud? Miks peaks sellesse tingimata suhtuma kui millessegi ajutisse?

Ma ei teagi, kas see on avalik. Mulle toodi kokkuvõte sellest uuringust.

See on Tallinna ülikoolis õpetajate hinnangu põhjal tehtud uuring.

Olete väitnud, et õpiraskustega õpilaste arv on distantsõppe pärast kahekordistunud. Missuguste uuringute põhjal te seda väidate?

Need on üldised uuringud. Usun, et meie tulemused on paremad. Eesti õpetajatest pooled ütlevad, e distantsõpe ei ole sama tõhus kui kontaktõpe. Eri uuringud toovad välja, et 30 protsenti tänastest õpilastest on õpiraskustega. Peame arvestada, et õpiraskustega õpilaste arv on kasvanud. Koolijuhid ja õpetajad näevad seda jooksvatest hinnetest.

Kuivõrd arvestavad need uuringud Eesti eripäraga? Me ise arvame, et distantsõppega on kehvasti, kuid muu maailma võrdluses pole see tänu e-riigile ehk nii?

Ei, ma ei arva, et peaks ära kannatama. Peame seisma selles eest, et laste haridus oleks võimalikult hästi tagatud. OECD ja Maailmapank on teinud uuringudi kevadise distantsõppe baasilt, mis ütlevad, et laste mahajäämus võib olla pool kuni kolmveerand aastat. PISA tulemustes oleme tänaseks kaotanud 16 punkti, mille suurusjärk on pool õppeaastat. Distantsõppel on pikaajalise reaalse mõjuga tagajärjed. Ma ei ütle, et ei tohi mingil juhul koole distantsile saata, aga see peab olema väga hästi argumenteeritud ja teadlikult tehtud otsus.

Siin hakkab äkki toimima see argument, et kõigi soovijate vaktsineerimiseni on kõigest paar kuud, äkki tasuks ära kannatada?

Oleme aasta jooksul korduvalt näinud, et kui saadame lapsed distantsõppele, siis läheb nakkuskordaja alla. See on nakkuse leviku tõkestamiseks suurepärane meede. Kui koolid lahti teeme, hakkab nakkus uuesti levima.

Linnapeadel on arvamus, teadusnõukoja liikmetel, igal ministril. Valitsusena peate kujundama ühtse seisukoha, aga kui see pole vastavuses nõukoja omaga, teeb Andres Merits teid uuringutele viidates pulbriks.

Distantsõpe on tulnud, et täiendada kontaktõpet. Kui 30% on distantsõppe ajal õpiraskustes, siis teine 30% jällegi õpib kiiremini ja paremini. Umbes 40 protsendil pole eriti vahet. Nii et arvestatavale hulgale õpilastele sobib distantsõpe. Pikaajalistes plaanides on meie eesmärk see, et õppimine muutuks järjest personaalsemaks, digilahenduste kasutamine aitab õpiteid individuaalsemaks muuta. Startup-kogukondadel on suur huvi haridusse investeerida, me teeme nendega koostööd.

Missugused on mahajäänute aitamise plaanid?

Eelmisel nädalal tutvustasin valitsusele haridusministeeriumis välja töötatud kriisist väljumise strateegiat. Meil on välja töötatud eri temaatilised kursused lastele, kellel on mõni teema jäänud katmata. Võimalik on võtta ka ainepõhiseid kursusi. Koostöös koolidega pakume eri võimalusi. Juba eelmisel aastal oli 23 000 last õpilaagris, kus meelalahutus ja õppimine oli seotud.

Vanasti öeldi selle kohta suvetöö. Suvetöö koos lõbustustega?

Kui te saadate lapse suvel teaduslaagrisse, siis ta ei tunne, et see on suvetöö. See ongi väga põnev.

Aga sisuliselt järeleaitamine?

Jaa, just nimelt. Ka eksameid tuleb teha just selleks, et tuvastada, kus lüngad on.

Kaja Kallase soovi hoida ühiskonda võimalikult avatuna on Twitteris juba kokku võetud umbes nii, et surmad on okei, kui see on majandusliku heaolu teenistuses. Ma ei jaga sellise kokkuvõtte aluseks olevat emotsiooni, aga leian, valitsus peab suutma kõnelda ka nendega, kes nii mõtlevad. Mida te neile ütlete?

Ma ei ole kunagi öelnud, et koolid peavad tingimusteta lahti olema. Kui on vaja, saame hakkama ka distantsõppega. Olen öelnud seda, et distantsõppele minek peab olema hästi põhjendatud. Praeguste numbrite juures on arusaadav, et me seda kaalume. Uuringud näitavad, et ohutunne ühiskonnas on langenud, sellal kui numbrid kasvavad. 40 protsenti lähikontaktseid, kelles iga kümnes on tõenäoliselt koroonahaige, ei muuda oma elus mitte midagi. Me võime igasuguseid reegleid kehtestada, aga kui neist kinni ei peeta...