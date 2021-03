USA: koroona vastu aitab kaks maski korraga

CDC andis vastavasisulise soovituse esmakordselt eelmisel nädalal, ehkki USA juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci on julgustanud inimesi topeltmaski kandma ka varem, vahendab Guardian.

Uuringust selgus, et kui inimesed kannavad riidemaski all hästi istuvat kirurgilist maski, võivad nad suurendada oma kaitset aerosoolide ehk õhus hõljuvate väikeste piiskade eest 90% või rohkem ja see vähendab võimalikku levikut oluliselt.