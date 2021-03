Riigikogus toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Väliskomisjoni esimees kõneleb oma ettekandes Eesti välispoliitika olulistest põhimõtetest ja prioriteetidest, tõstab esile maailmas toimunud välispoliitilisi arenguid ning annab ülevaate komisjoni tegevusest viimasel aastal. Mihkelsoni sõnul on Riigikogu väliskomisjon läbi aastate mänginud üht keskset rolli Eesti välispoliitika kujundaja ja mõjutajana, sest mida tugevam on meie demokraatliku ja parlamentaarse vabariigi välispoliitiline ühisosa, seda paremini on ka Eesti huvid ja julgeolek maailmas tagatud.