Lääne Elu sai endale uue peatoimetaja

Andres Karnau märkis Twitteris, et Lääne Elu peatoimetajana oli pingeline aeg. "Lääne Elu toimetuse hea töö paljastas Keskerakonna ministri kahepalgelise NATO-poliitika. Salajõe põhjavesi ja Haapsalu Tagalaht on natuke puhtamad, sest Niibi turbakaevanduse laiendamine jäi Lääne Elu abiga seisma. See oli vahva aeg," kirjutas ta.