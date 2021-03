Lähipäevil kukub temperatuur 20 miinuskraadist järjest allapoole, puhub tugev tuul

Neljapäeval ja reedel püsinb kõrgrõhuala ühes arktilise pakasega Eesi kohal. Tuul rahuneb, taevas on selge ja väljas on väga külm. Õhutemperatuur langeb öösiti -22 kuni -27 kraadini. Neljapäeval tõuseb temperatuur päeva peale -12 kuni -18 kraadini, reedel ehk isegi paar-kolm kraadi kõrgemaks.

Pühapäeval on oodata tihedat lumesadu ja tuisku. Lääne-Eestis sajab ka lörtsi, saartel lisaks vihma ning jäiteoht on suur. Ööl vastu pühapäeva on temperatuur saartel ja läänerannikuld -3 kuni +1 kraadi, sisemaal -5 kuni -10, ida pool kuni -15 kraadi. Päeval võib saartel jõuda temperatuur plussi (+2 kraadi), mandril on kraadid ikkagi miinuses.