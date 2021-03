Krüolipolüüs – nutikas külmateraapia

Karl (43) on finantsvaldkonnas töötav inimene, kelle töö ei piirdu kaheksatunnise kontoripäevaga. „Ühel hommikul ärkasin ja tundsin, et mul on raske voodist tõusta. Füüsiliselt. Teadsin, et olin 15 kilo oma normaalkaalust juurde võtnud, kuid aastaid selle probleemi tähelepanuta jätnud. Hakkasin meenutama, millal oli viimane kord, kui ma trennis käisin. Viis aastat tagasi! Siis kui avasin oma firma, vaba aeg lihtsalt kadus. Sain aru, et pean leidma aega oma tervise ja välimuse jaoks ning samal päeval alustasin jõusaalis käimisega. Kaalust hakkasin maha võtma, kuid juba siis teadsin, et probleemiks oli kõht, mille suurus ei tahtnud väheneda. Paar kuud hiljem kuulsin kolleegilt, et ta käis krüolipolüüsil. Ma ei hakanud kaua mõtlema ja panin ennast vipMedicumi vastuvõtule kirja. Kui head olid tulemused! Väga lihtne ja valutu protseduur, mis tõesti aitab rasvast lahti saada.

Meetod seisneb kindla piirkonna rasvkoe külmaga mõjutamises. Kuna rasvarakud on eriliselt külmatundlikud, siis toob see kaasa nende järkjärgulise hävinemise. Surnud rasvarakud väljuvad inimese organismist läbi lümfisüsteemi paari kuu jooksul. Kui enamik tulemuslikke kehaprotseduure eeldavad ka inimese enda täiendavat panust tulemuse saavutamiseks, olgu selleks siis rohke vee joomine, toitumise jälgimine või sportimine, siis külmravi tulemuslikkuse juures need suurt rolli ei mängi.

Krüoteraapia on imeline võimalus ja ohutu alternatiiv rasvaimule, mis aitab soovitud piirkondades ümbermõõtu vähendada. Protseduur sobib normaalse kehakaaluga või kergelt ülekaalulise inimese probleemsete kehapiirkondade salendamiseks. Kõige tüüpilisemad meeste probleempiirkonnad on kõht ja küljed, sest väidetavalt just nendest piirkondadest „sulab” rasv kõige aeglasemalt. Juba ühest protseduurist on abi ja see vähendab rasvkudet kuni 30 protsendi võrra.

Krüolipolüüs ehk krüoteraapia on viimastel aastatel kõvasti populaarsust kogunud mitteinvasiivne figuuri korrigeerimise meetod. Seda kasutavad nii tööga ülekoormatud kontoritöötajad kui ka keskeas mehed, kes soovivad anda lisamõju oma trennidele. Milles peitub külmravi edu võti ja milliseid vigu sellega lihvida saab?

Protseduur kestab umbes tund aega. Algul võetakse probleemne koht aparaadiga vaakumisse ja siis jahutatakse see miinuskraadideni. Pärast protseduuri ei ole tunda mingit valu, kuid järgmisel päeval on kõht veidi tuim ja paistes, võib esineda ebamugavustunnet. Kuigi seda on tunda mitu päeva, mind see ei häirinud, sest üks protseduur asendas mulle umbes 30 kahetunnist trenni! Nüüd soovitan seda soojalt kõikidele oma sõpradele, kes sama probleemiga kokku puutuvad."

Terje Kruus, meedik-kosmeetik: "Meie aparaadiga külmutatud rasvarakud ei tule enam tagasi!"

Kogenud vipMedicumi krüolipolüüsi spetsialist Terje Kruus ütleb, et protseduur aitab just selliste piirkondade puhul, millest trenniga jagu ei saa, ja on efektiivne lokaalsete rasvaladestuste vähendamiseks.

„Tulemused on püsivad, kuna külmutatud rasvarakud ei tule tagasi,” ütleb spetsialist ja lisab, et peale mõningase tuimuse või tundlikkuse sellega suuremaid kõrvalmõjusid ei kaasne. „Me kasutame Hispaania firma Cocoon Medicali aparaati, mis võtab rasvapolstri tugevasse vaakumisse ja on seetõttu suuteline viima rasvkoe temperatuuri võimalikult madalale,” selgitab Kruus ning annab ka vastuse, miks paljud on just vipMedicumi aparaati kiitnud. „Paljude teiste krüoaparaatide puhul vaakumit ei teki, vaid kasutatakse külmutatud otsikut, millega naha peal liigutakse. See aga tähendab seda, et vereringe toimib täielikult edasi ja soojendab kudet edasi, kui me seda jahutada üritame.”

Et külmravi paremat tulemust annaks, soovitab Terje teha lisaks lümfitegevust stimuleerivat Endospheresi teraapiat. See teraapia valiti ka ilutoodete võistluse „Buduaari lemmik 2016” parimaks iluprotseduuriks. „Kuna krüolipolüüsi puhul külmakraadidega hävitatud rakud väljutatakse organismist lümfi kaudu, siis on soovitatav teha lümfi stimuleerivaid protseduure. Endospheres on selleks ideaalne protseduur,” tõdeb Kruus. Endospheresi teraapia on mõnus massaažilaadne protseduur, kus kompressioonvibratsiooni mehhanismiga stimuleeritakse lümfiringlust, ühtlustatakse rasvkudet ja parandatakse ka vereringet. See aitab tulemust kiiremini saavutada ja ühtlasi pinguldab ka nahka. Lisaks kehaprotseduuridele kasutatakse Endospheresi protseduuri ka lõtvunud näonaha pinguldamiseks.

