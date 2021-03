Raviplaani täpne järgimine hoiab ära seisundi halvenemise

Ravimite jaendamine ravimipinalitesse päeva või nädala kaupa aitab tagada raviplaani järgimise, kui patsiendi kognitiivne võimekus on langenud. Abi on ka patsiendi lähedastest, kui ravim on pakendatud väga spetsiifiliselt (mõned mullpakendid) või selle manustamine on keerukas (silmatilkade kasutamine või inhalatsioonide tegemine). Näiteks hüpertensiooni korral saab patsienti kaasata tema ravisse sellega, et ta mõõdab kodustes tingimustes oma vererõhku ja peab selle kohta päevikut.