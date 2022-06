test'&'test / TESTING 123

Althea kevad on rõõmsameelne, pakkudes palju säravaid värve ning energiat täis mustreid. Disain on õhus ja seda on tunda ka meie kevadlemmikute värvigammas. Nii leidubki kollaseid ja siniseid toone nii mustrites kui ka ühevärviliste mudelite lahendustes. Tugevad lillad ja roosad toonid pakatavad energiast ning lootusest uuele. Looduslähedased murtud vanilje, puhas valge oma nüanssidega on põimunud rangemate geomeetriliste mustridega. Mustrid pakatavad värvirõõmust, aga palju uut hõngu on ka monokroomsemates variantides.