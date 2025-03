VIDEO ja BLOGI | Michal: 2026. aastal tõusevad kaitsekulud 5%-ni SKPst, järgmistel aastatel tõusevad need veelgi

Valitsus kogunes julgeolekukabineti nõupidamisele, et arutada julgeolekuolukorda ning Eesti kaitsekulude tõstmist ja NATO kaitseplaanidele vastavate sõjaliste võimete arendamist. Seal otsustati, et Eesti kaitsekulutused tõusevad järgmisel aastal 5%-ni SKP-st. Michali sõnul töötatakse nüüd välja plaan, kuidas täiendavaid investeeringuid teha. Niisamuti alustatakse tema sõnul viivitamatult järgmiste aastate moonahangete ettevalmistamist.

Pevkuri sõnul on aga eelarvel omad piirid. „Kui võtta laenu, siis peab selle tagasi maksma. Raha jaotus peab olema mõistlik,“ tõdes ta. Plaan peab saama tema sõnul selline, et seda peab saama eelarves kajastada ja ka riigikogus esitleda. „ Peame arvestama eelarvereegleid ja vaatama, kuidas sinna mahume,“ sõnas Pevur ja lisas, et põhiraskus lasub aastatesse 2027 ja 2028.