Bloomberg: Briti välisminister ja Kaja Kallas arutavad Venemaa külmutatud varade konfiskeerimist

Arutelu hõlmab seda, kuidas saab Euroopa tagada, et tal oleks vajalik õiguslik ja finantsalus Vene miljardite konfiskeerimiseks, teatasid allikad Bloombergile. Selles asjas liigutakse edasi vaatamata mõnede Euroopa riikide nagu Saksamaa ja Belgia vastuseisule. Nemad muretsevad endiselt selle pärast, et konfiskeerimine võib rikkuda riigi rahvusvahelise õiguse järgse puutumatuse põhimõtet ja mõjutada eurot.

Euroopa Liit, G7 ja Austraalia on külmutanud umbes 280 miljardi dollari väärtuses Venemaa keskpanga varasid. Prominentsete Vene isikute vastaste sanktsioonide abil on külmutatud veel 58 miljardi dollari väärtuses varasid, mille hulgas on maju, jahte ja eralennukeid.