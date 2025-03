Transpordiameti ja politsei koolibusside kontroll Lääne-Virumaal: kõigil iga päev õpilasi vedavatel sõidukitel esines rikkumisi

„Olukord on kurb. Iga lapsevanem, kelle laps käib koolis bussiga, peaks tundma muret,“ kommenteeris transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson. „Eriti kurvaks teeb teadmine, et nii osa õpilaste vedude korraldajad, kelleks enamasti on kohalik omavalitsus, kui ka vedajad teevad seda minu hinnangul pahatahtlikult. Kuidas muidu kirjeldada olukorda, kus kaks bussijuhti otsustasid kontrolli märgates lihtsalt minema sõita ühel olid ka lapsed peal ning teine jättis see päev lapsed vedamata? Või seda, et ühe koolibusside teenust pakkunud ettevõtte puhul saadeti erakorralisele ülevaatusele tervelt neli bussi? Või seda, et ühel juhul tuli bussi jaoks laenata koolist tulekustuti, et lapsed turvaliselt koju viia?“