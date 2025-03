Martin Herem: Pevkur ei ole ohuhinnanguid arvesse võtnud, praegu seatud eesmärgid võivad jääda liiga hiliseks

Laskemoona hankimise kohta on arvamust avaldanud ka endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm , kelle sõnul ei ole 1,6 miljardit eurot veel ära kasutatud ega selle eest moona tellitud. Pevkur ütles, et selle summa ulatuses on kõik tellimused esitatud ja Salmil pole mõtet spekuleerida, kui ta ei tea fakte. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar aga lisas eile, et kuigi hangete tellimused on tehtud, ei ole reaalselt veel midagi ostetud.

Endine kaitseväe juhataja Martin Herem tõdes Delfile, et Eestis on tõepoolest laskemoona rohkem kui kunagi varem, kuid küsimus on hoopis muus kui selles, kas tellimus on esitatud. „Kui kaitseväe juhataja ütleb paraadil, et meil on aega kaks või viis aastat, kui NATO peasekretär ütleb neli kuni viis aastat, Taani luure ütleb kuus kuud või kaks aastat, siis on küsimus, kas see, mis täna kõik plaani järgi on, jõuab pärast võimaliku agressiooni algust või enne,“ rääkis ta. „Seda vastust tegelikult pole minister andnud.“