VIDEO | Iisrael ründas öösel mitut Gaza sihtmärki, hukkunuid võib olla üle 200

Teatatud on mitmest kohast, sealhulgas Gaza põhjaosas, Gaza linnas ning Deir al-Balahis, Khan Younises ja Rafahis Gaza sektori kesk- ja lõunaosas. Palestiina tervishoiuministeeriumi ametnikud ütlesid, et osad hukkunutest olid lapsed.

Gaza tervishoiuministeerium teatas hukkunute arvuks vähemalt 330. AFP tsiteeris minister Mohammed Zaquti, kelle sõnul on enamik hukkunutest naised ja lapsed. Vigastatuid on sadu ja kümned on kriitilises seisundis.