Tartu linn kaasas Tartu koolis valitseva väidetava töökiusu tõttu usaldusisiku. Haridusosakonna juhataja: tule kapist välja ja räägi, kes mida ütles

Tartu Postimees kirjutas möödunud nädalal , et Tartu Herbert Masingu koolis on mõned õpetajad pannud ameti maha kooli juhtkonna halva suhtumise tõttu ning väidetavalt on esinenud ka töökiusu, näiteks olevat töötajaid alandatud ja mõnitatud. Enim kriitikat oli tehtud Masingu kooli tugiteenuste juhi Marju Aasa kohta, kes väidetavalt oli oma väljaütlemistega liiga teinud nii mõnelegi õpetajale.

Masingu kooli direktor Huko Laanoja rääkis Delfile, et temani pole jõudnud ühtegi kaebust ning seetõttu ei saa öelda, kas ajakirjanduses kajastatud anonüümsed etteheited vastavad tõele või mitte. „Marju Aas on väga kompetentne tugimeeskonna juht,“ märkis ta ning lisas, et anonüümsete väidete tõepõhi selgub siis, kui temani jõuavad konkreetsed juhtumid. „Senimaani on meil olnud nii, et oleme olnud anonüümsete allikate rünnaku all,“ ütles Laanoja.