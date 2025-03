Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašini (Eesti 200) sõnul langetati selline otsus, et teema poliitiliselt fookusse seada. „Et ei saaks veeretada seda vastutust haridusametile, et jälle jääda menetlema ja kõike seda. Nüüd kõik need võimalikud suurendamised on linnavalitsuse laual.“