Kliinikum saatis ennast vigastanud eaka samal päeval hooldekoju tagasi. Järgmisel ööl leiti ta surnuna

Aastalõpu pühadevahelisel ajal elas Kastre hooldekodu üle traagilise sündmuse. 27. detsembril vajutas Tartumaal Kastre vallas asuvas hooldekodus Kastre Kodu hädaabinuppu eakas hooldekodu elanik Tiia (nimi muudetud – toim), kes oli end just vigastanud. Enne seda oli ta kirjutanud ka hüvastijätukirja.

Delfile öeldi, et Tiia rääkis juba aastaid oma suitsiidimõtetest, kirjeldades üsna üksikasjalikult, kuidas ja mida teha plaanib. Samuti ähvardas ta endaga „kaasa võtta“ need inimesed, kes talle hooldekodus on valetanud või halba soovinud. Ent pärast enda veenide vigastamist mõtles ta nähtavasti siiski ringi, sest vajutas hädaabinuppu. Kutsungile reageerisid vanem hooldusjuht ja hooldajad, kes kutsusid kiirabi.