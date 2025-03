Serbia meeleavaldajad süüdistavad valitsust „helirelva“ kasutamises. President on valmis kutsuma asja uurima FBI ja FSB

„See on alatu vale,“ ütles Vučić televisiooni kaudu rahva poole pöördudes, vahendab Deutsche Welle.

„Mul on olnud võimalus näha seda relva välismaal ja see tekitab tugevat, läbitungivat heli. Seda heli ei olnud laupäeva õhtul Belgradi tänavatel kuulda,“ teatas Vučić.

Vučić lisas, et algatatakse juurdlus, aga ta hoiatas, et süüdistus tuleks esitada ka neile, kes on sellise valega välja tulnud.