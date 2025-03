Tõnis Lukas esitas riigikogule laulu- ja tantsupeo seaduse eelnõu

„Laulu- ja tantsupidude traditsioon on järjepideva eestikeelse haridussüsteemi kõrval üks pikaajalisemaid eesti rahvusliku identiteedi kandjaid,“ selgitas Tõnis Lukas (Isamaa) laulu- ja tantsupidude seaduse algatamise vajadust. „Traditsiooni hoidmisel ning selleks vajaliku tegevuste ja osalejate püramiidi kindlustamiseks on tark luua ka seadusandlik alus, nii nagu tegid 2005. aastal Läti ja 2007 Leedu.“

„Seaduse mõjuks on rahvusliku identiteedi püsimiseks olulise laulu- ja tantsupidude traditsiooni kindlustamine ja seega kestmine üle aegade. Sellega antakse kindlustunne pidude ettevalmistamisega seotud kollektiivijuhtidele, et nende tööd väärtustatakse ka edaspidi riikliku palgatoetusega. Täiendavalt luuakse alus traditsiooni säilimiseks pannes rõhku järjepidevuseks olulisele tööle laste ja noortega ning hinnatakse kõrgelt iga osavõtja panust,“ sõnas Lukas.

Lukas tõi esile, et laulu- ja tantsupidude traditsiooni kindlustatakse ka sellega, et seaduseelnõu kohaselt on esitatavad teosed, sealhulgas lavastuslikud vahetekstid, ka edaspidi eesti kirja- või murdekeelsed. „Kunstiliste toimkondade otsusel võib kasutada sugulaskeeli, muid keeli erandkorras kunstiliselt põhjendatud kaalutlustel.“