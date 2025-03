Uus suund Poola koolides: kehalise kasvatuse tundidesse lisandub sõjaline väljaõpe

Telekanalis TVN selgitati, et uue õppekava eesmärk on kasvatada õpilasi teadlikeks ja vastutustundlikeks demokraatliku ühiskonna kodanikeks. Muu hulgas peaks see kujundama ja tugevdama noorte isamaalisi hoiakuid ning juurutama neis vastutustunnet kodumaa ees. Veel rõhutati, et selle kõrval on oluline siiski ka kujundada empaatiat ja solidaarsust.