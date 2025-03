VIDEOD ja FOTOD | Kaitseminister Hanno Pevkur: mina ei tööta selle nimel, kas mul homme portfell on või mitte

Pevkur rääkis, et nii valitsuse kui ka tema enda poolt on kaitseväele ja riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) antud selge suunis moon nii kiiresti kui võimalik Eestisse ära tuua. „Kui [Urmas] Reinsalu tahab oma raamatupidamis-tehnilisi küsimusi arutada, siis ta võib seda arutada,“ ütles ta. „Minu eesmärk on Eesti rahvale anda kindlus, et see moon, mille me oleme tellinud, jõuab Eestisse võimalikult kiiresti.“