ANALÜÜS | Kas Vladimir Putin on tõesti nõus oma tapamasina peatama?

Pall on Vladimir Putini väljakupoolel, ütles 11. märtsil USA välisminister Marco Rubio. Äsja oli Ukraina Saudi Araabias peetud kõnelustel USA-ga kokku leppinud kuuajalise relvarahu plaani ning vastutasuks taaskäivitas USA relvade ja luureinfo jagamise, mille Donald Trump oli peatanud pärast suurejoonelist ovaalkabineti kokkupõrget Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Lõpuks on Putin see, kel tuleb langetada oluline otsus. Pole selge, kui kaugele on USA valmis minema, et Venemaa diktaator jõuaks õigele järeldusele.