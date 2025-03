Parempoolsed: valitsus peab andma riigikaitse kohta selge, ausa sõnumi

„Meil on kohe praegu vaja valitsuselt selget sõnumit nii oma Eesti inimestele kui ka piiride taha, et Eesti valitsus tegeleb tõhusalt riigi kaitsmisega, mitte ei klaari omavahel mingeid vanu arveid,“ ütles Parempoolsete juhatuse liige Marti Aavik, lisades, et kui vastab tõele leviv kahtlus, et praeguse kraaklusega klaaritakse hoopis Reformierakonna sisetülisid, siis on see vastutustundetu. „Kui tingimata peate omavahel kaklema, siis leidke teema, mis ei lammuta Eesti inimeste usku tulevikku.“