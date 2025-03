NYT: USA lahkub Ukrainale kallaletungimise eest vastutavate isikute uurimise grupist

Ajaleht New York Times kirjutab oma allikatele viidates, et USA justiitsministeerium on vaikselt teavitanud Euroopa ametnikke, et USA lahkub rahvusvahelisest grupist, mis loodi Ukrainale kallaletungi eest vastutajate, sealhulgas Venemaa presidendi Vladimir Putini tegevuse uurimiseks.