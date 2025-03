Anti Poolamets ei tee NATO saladuse luba, sest kardab LGBT-vastaste postituste tõttu poliitikast kõrvaldamist

Riigikaitsekomisjoni juht Kalev Stoicescu (Eesti 200) kinnitas neljapäeval, et Anti Poolamets (EKRE) on ainus riigikaitsekomisjoni liige, kel pole NATO saladuse luba. See tähendab, et kui komisjon käsitleb NATO saladuse teemasid, jääb Poolamets kui ainus EKRE fraktsiooni kuuluv komisjoni liige ukse taha. Stoicescu sõnas, et riigikaitsekomisjoni liikmel peab NATO saladuse luba olema, sest seda näeb ette seadus.