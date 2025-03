VIDEO | Riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht: Pevkur pole moonavarude kiirele soetamisele takistusi seadnud

„Fakt on see, et tänaseks on kaitseminister KVJ (kaitseväe juhataja – toim.) sügisesest nõuandest ära tellinud laskemoona null euro eest ja minu arvates on see tänases olukorras täielikult vastutustundetu. Eesti jaoks on tegemist absoluutselt eksistentsiaalse küsimusega,“ märkis Salm oma postituses.

Pevkur kirjeldas, et moonahanked käivad nii, et kõigepealt tellitakse moon ära ja siis jõutakse lepingutesse, kui on teada, millal tootjad suudavad moona toota ja tarnida. „Kui te vaatate ahelrida, et septembris kiitis valitsus 1,6 miljardit heaks ja sealt edasi, siis te näete kuude lõikes, mis on tehtud,“ viitas minister oma ühismeedias tehtud postitusele. „See on RKIK-i parim teadmine, mida nad on praegu teinud. Osad asjad on rahvusvahelistes hangetes, osad asjad on otse meie hangetes. Loomulikult hakkab moon laekuma. See on ikkagi nii, nagu tootjad suudavad seda tarnida.“