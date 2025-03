VIDEO | USA lubas anda huuthidele lööke, kuni laevade ründamine lõpeb

Õhurünnakud, milles huuthide juhitud tervishoiuministeeriumi teatel on hukkunud vähemalt 53 inimest, on suurim USA sõjaline operatsioon Lähis-Idas pärast Donald Trumpi uuesti presidendiks saamist jaanuaris. Üks USA ametnik ütles Reutersile, et see operatsioon võib kesta nädalaid.