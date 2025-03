VIDEO | Põhja-Makedoonia ööklubitulekahjus hukkus vähemalt 59 inimest. 15 inimest on vahistatud

Põhja-Makedoonia siseminister Panče Toškovski ütles, et vahistatud kuulatakse üle ja tema sõnul on põhjust kahtlustada, et tulekahjuga on seotud altkäemaksud ja korruptsioon. Toškovski lisas, et ööklubil ei olnud seaduslikku tegevuslitsentsi.