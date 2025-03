Lauri Läänemets: Michal valib Reformierakonna reitingu parandamise ja riigikaitse vahel

„Moona ostu rahaline jagunemine lepiti kokku koalitsioonilepingu tegemisel ning kuna Pevkur oli laua taga vaid riigikaitse osa arutamisel, mitte kogu kokkuleppe tegemise juures, hoidsime ka omalt poolt tugevat joont,“ meenutas Läänemets. „Samuti ei olnud neil aruteludel ka Ligi, kes ka hiljem pole NATO loa puudumisel riigikaitse teemadega sügavuti kursis saanud olla. Sobib kasutada sõnu, et surusime pehmelt. Lõpuks tuli lähtuda nii eelarvereeglitest kui ka Kaitseministeeriumi väitest, et oste tuleb hajutada, sest kõike kohe ei saa. Viimane on osutunud hiljem pooltõeks.“

Läänemetsa sõnul ei tahtnud 1,6 miljardi euro eest laskemoona soetamine mahtuda kuidagi nelja aastase eelarvestrateegia perioodi, sest selle järgi hindas ELi komisjon Eesti riigi rahanduse tervist. „Mäletan, et nädal aega enne riigieelarve ja eelarvestrateegia otsustamist tegime sotside poolt viimase katse ettepanekuga, et unustame EL reeglid ning teeme vajalikud investeeringud ära. Seda ettepanekut sai korratud ka selle aasta alguses mitmeid kordi,“ ütles ta.

„Hanno Pevkuri kaitseks ütlen, et oma ministri tööd võtab ta tõsiselt ja omab valitsuse tasandi juhtimisel küllaldaselt kogemusi. On aga asju, mis ka riigikaitses on kaitseministrist kõrgemal ja suurema sõnaõigusega. Selleks on Reformierakond ja peaminister, kelle jaoks oli pidevaks probleemiks see, et kaitse-eelarve suurendamine ei sobi kokku riigieelarve tasakaalu poole liikumisega.“

Läänemetsa sõnul paneb ainuüksi vaidlus, kas laskemoon on tellitud või mitte, muretsema, sest tühja koha pealt vaevalt, et nii olulised teemad kerkivad. „Ma ei tea kas õigus on Salmil või Pevkuril, aga mõlemad räägivad kindlas kõneviisis. Arvestades kuidas riigikaitse otsuseid viimase aasta jooksul valitsuses teha tuli, vajab teema tugevat avalikkuse tähelepanu,“ sõnas Läänemets.

„Reformierakonna kuvand oli kunagi korras riigieelarve. See on midagi, mida Michal taga igatseb ning erakonna reitingu tõusuks väga oluliseks peab,“ ütles Läänemets. Seetõttu tuleb tema sõnul „heas mõttes“ avalikkuse survet uue valitsuse plaanidel peal hoida, sest kahte asja korraga ei saa - ei saa korras riigieelarvet ja Kaitseväe juhataja sõjalist nõuannet täita.

Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne lähtub Läänemetsa sõnul uuendatud NATO plaanidest ning ajast kui Venemaa saavutab Eesti piiri taga valmisoleku poliitilise tahte korral rünnata. „Aastatel 2026 ja 2027 peame kummalgi aastal lisama sõjalisse riigikaitsesse miljard või natuke rohkem eurot, sealt edasi keskmiselt 300-400 miljonit eurot aastas järgmised 20 aastakümmet.“

Kaitseväe juhataja kuu tagasi valitsusele antud sõnum oli konkreetne - olulised ostud ja otsused tuleb teha kolme aasta jooksul, ütles Läänemets. See tähendab tema sõnul seda, et ka 1,6 miljardi moona ost tuleb sellesse perioodi mahutada.

„Nende ettepanekute seas on ühe mobilisatsioonilaine asemel kolme tegemine, mis peaks 40 000 võitleja asemel tagama meile kuni 110 000 pealise reservarmee. Need ettepanekud ei vaja koalitsioonikõnelusi, vaid otsust elluviimiseks. Meil on kiire!“

Uus valitsus aga kaotab olulise osa riigikaitsemaksust, nentis Läänemets. „Samuti on praegune teadmine, et EL eelarvereegleid lõdvendatakse riigikaitse investeeringuteks vaid neljaks aastaks. Vähenevad riigi tulud, nelja aasta pärast taastuvad EL eelarvereeglid ja Michali pingutus näidata riigieelarve parandamist ei lähe kokku. See on koht, kus Michal valib partei reitingu parandamise ja riigikaitse vahel. See on koht kus Hanno Pevkur vajab tuge, sest parteiliin on temast üle. Saame seda tuge pakkuda konstruktiivse ühiskondliku survena. Küsigem ja nõudkem!“

„Minu jaoks on aga üllatus Delfi väide, et RKIK ei saa tuleviku moonahankeid teha kui need pole riigieelarvestrateegiaga kaetud. See on võimalik valitsuse otsusega lahendada. Mis puudutab küsimusi, kas moona on hakatud üldse ostma või mitte, siis minu soovitus Pevkurile on ise minna parlamendi riigikaitsekomisjoni ja konkreetsed faktid lauale panna,“ sõnas Läänemets. „Ühiskond vajab siin kindlust, selgust ja julgeoleku teemadel ei tohi valitsus, kui institutsioon, kaotada oma usaldusväärsust!“

„See viimane, on osa Venemaa tegutsemisplaanidest - riigi institutsioonide (sh valitsuse) usalduse alla viimine (reitingu poolest juba ollakse põhjas, siit on madala toetuse ülekandumine kerge tulema). Ärgme unustagem, et Venemaa esimene eelistus on oma mõjuvõimu laiendamine ilma sõjata,“ lisas ta.

Läänemets leiab, et enda vigadest tingitud usaldamatus ja negatiivsed riigisisesed arengud aitavad sellele vaid kaasa. „Siin on suur osa valitsusel endal teha, kuid sama oluline on alati julgeolekust rääkides meeles pidada siseministeeriumi asutusi, kes peavad igas stsenaariumis õnnestuma, et Kaitseväel üldse võimalus tekiks riiki kaitsta,“ lõpetas Läänemets.

