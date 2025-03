USA presidendi nõuniku sõnul jagab Putin Trumpi filosoofiat. Nende telefonikõnet oodatakse järgmisel nädalal

Intervjueerija meenutas välisminister Marco Rubio kommentaari, et kui Vladimir Putin ei võta 30-päevase relvarahu ettepanekut vastu, näitaks see, et just Putin on rahu sõlmimisel takistuseks. Kuna Putin ei ole relvarahuga nõustunud, vaid esitas selleks ulatuslikud eeltingimused, küsis CNN, kas Witkoffi arvates on Putin rahu saavutamist takistamas. Witkoffi jutust jäi mulje, et USA peab Putini seatud tingimusi arutamist väärivaks ning Ukrainaga teisipäeval arutatud plaan 30-päevasest tingimusteta relvarahust ei pruugi enam kehtida.

„Ma ei taha panna sõnu president Putini suhu,“ vastas Witkoff. „Aga ma arvan, et ta on viidanud, et ta aktsepteerib president Trumpi filosoofiat. President Trump tahab, et see lõppeks ja ma arvan, et president Putin tahab, et see lõppeks. Ma arvan, et [Ukraina] president Zelenskõi tahab, et see lõppeks. Arvan, et rindel on konkreetsed tingimused, seal on 2000-kilomeetrine piir ja toimub mitmesugune lahingutegevus Vene ja Ukraina sõdurite vahel. Seal on Kurski oblast, mis on praegu oluline. Kõik need detailid tuleb panna lauale.“