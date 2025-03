Trump vähendas erisaadik Kelloggi volitusi ja kritiseeris meediat erisaadik Witkoffi Moskvas-käigu kajastuse eest

„Eelmisel õhtul lugesin, et Vene president Vladimir Putin lasi mu kõrgelt austatud suursaadikul ja erisaadikul Steve Witkoffil oodata üle üheksa tunni, ehkki mingit ootamist ei toimunud,“ kirjutas Trump. „Toimusid teised kohtumised Venemaa esindajatega ja need võtsid mõistagi aega, aga olid väga produktiivsed. Sealtmaalt alates läksid asjad väga kiirelt ja tõhusalt ning kõik märgid paistavad loodetavasti olevat väga head! Kokkuvõttes ei olnud mingit üheksatunnist ootamist ega üldse mingit ootamist! Ainus põhjus, miks see lugu välja mõeldi, on katse MUSTATA, sest nad on haiged degenerandid, kes peavad hakkama uudiseid õigesti kajastama.“