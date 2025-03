ÜLEVAADE | Täna said kirja koalitsioonilepingu alusdokumendi kolm sammast: maksud, julgeolek ja ülereguleerimise mahatõmbamine

„Selle alusleppe asjaga me läheme nüüd päris jõuliselt edasi,“ rääkis Tsahkna täna. Ta ütles, et aluslepe on eelkõige raam, kus pannakse paika esimesed suuremad põhimõttelised sammud, et näiteks maksudega oleksid asjad selged. Tsahkna sõnas, et maksudest kaob ära juba varem mainitud ettevõtete tulumaks ja osa tulumaksust, kus oli mõeldud, et iga inimene maksab tulumaksu alates esimesest eurost. „Kokkuvõttes teeme lihtsa ja selge ühetaolise tulumaksusüsteemi. Nii nagu kunagi vanadel headel Laari aegadel oli,“ märkis Tsahkna.