Trump sulgeb Ameerika Hääle ja Raadio Vabaduse ning ähvardab erakanaleid kriminaaluurimisega

Trumpi reedese otsusega astuti esimene samm Globaalse Meedia Agentuuri (USAGM) sulgemiseks, mille eelarvest rahastati RFE/RL-i, Ameerika Hääle, Raadio Vaba Aasia, Kuubale suunatud Radio Marti, Lähis-Idale suunatud ringhäälinguvõrgu MBN ja Avatud Tehnoloogia Fondi (OTF) tegevust. Ameerika Hääle direktor Michael Joshua Abramowitz on koos enamikuga 1300 töötajast saadetud sundpuhkusele.

Ameerika Hääle tegevjuhina töötav presidendi erinõunik Kari Lake ütles, et riik hoiab sellega kokku 53 miljonit dollarit aastas. „Me ei peaks maksma väljaspool valitsust tegutsevatele meediaorganisatsioonidele selle eest, et ütlevad meile, mis on uudised,“ ütles Lake.