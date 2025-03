Vaheldus kaubasõjale? USA palub Taanilt ja teistelt Põhjala riikidelt mune. Eurooplased laiutavad käsi

Kriisi leevendamiseks on USA pöördunud ametliku abipalvega mitmete Euroopa riikide poole. Põllumajandusminister Brooke Rollins on seadnud eesmärgiks importida USA-sse munasid vähemalt miljardi dollari (920 miljoni euro) väärtuses.

Teiste seas sai palve Taani, keda president Trump ja teised ametnikud on viimastel kuudel survestanud. Gröönimaa territooriumi loovutamise teemal. Taani munaliit kinnitas reedel, et USA põllumajandusministeerium palub neilt infot ekspordiks saadaolevate munakoguste kohta. Samas teatavad Taani tootjad, et ameeriklasi aidata oleks praegu keeruline, kuna globaalne munatarbimine kasvab ning linnugripist tingitud kanade hukkamised on pakkumist mitmel pool vähendanud. Munaliidu esindaja sõnul on ka mitmeid muid takistusi, mis on seotud USA ekspordinõuetega.