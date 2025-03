Kose vallas hukkus tulekahjus eakam naisterahvas

Sündmuskohale saabudes selgus, et reheelamu tüüpi palkmaja on põlenud ja maja päästa enam ei õnnestu. Esialgse info kohaselt oli teada, et majas võis olla inimene. Alustati põlengu kustutamisega ja hoonest inimese otsimisega. Päästjad leidsid majast 80ndates aastates hukkunud naisterahva.