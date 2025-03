„Vaidluskohti on ka.“ Võimukõnelejad said täna põhimõttelised seisukohad paika

Eesti 200 delegatsiooni liige, välisminister Margus Tsahkna ütles laupäeva õhtul telefoni teel Delfile, et õhkkond laua taga oli konstruktiivne, ent esile tuli ka vaidluskohti. „Meil on palju asju, mida arutada, maailmavaade on üks, ja vaidluskohti on ka, nii et väga konstruktiivne on see õhkkond,“ jäi Tsahkna napisõnaliseks.