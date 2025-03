Starmer: Putin peab tõestama, et suhtub rahusse tõsiselt ja nõustuma relvarahuga

Starmer ütles tänase tippkohtumise avasõnas, et möödunud nädal on taas kord näidanud, et Ukraina on rahu pooldav osapool. Kohtumisel osalev Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nõustunud 30-päevase tingimusteta relvarahuga, kuid samal ajal üritab Putin tehinguga viivitada, ütles Starmer.