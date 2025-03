VIDEOD | Võimukõnelejad asusid plaane koostama. Kallas: me ei kärbi, vaid pühime tolmu

Uurisime Eesti 200 esimehelt Kallaselt, mis kärpeplaanid läbirääkimiste laual on. Kallas vastas, et nad pole lubanud kärpida. „Kärpeülesanne on tegelikult juba kokku lepitud eelmisel suvel, see kestab. Kärped on aastani 2028 ära planeeritud,“ märkis ta.

Kallas lisas, et uus valitsus on hoopis öelnud, et hakkab regulatsioone vähendama. „See koormus, mis on tekkinud ühiskonnale ja ka ettevõtlusele, majandussektorile regulatsioonidega, on muutunud siiski suureks. Mõnikord toimetades kogunebki väga kuhugile tolmu ja mingil hetkel tuleb lihtsalt see tolm ära koristada.“