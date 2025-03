FOTOD ja VIDEO | „Eks vargad võivad ka aususest rääkida.“ Parempoolsete juht uue võimuliidu tõttu hääbumist ei karda

Küsimusele, kas Parempoolsed usuvad, et uus võimuliitu hakkab riiki paremale pöörama, vastas Perling, et viimane nädal on olnud paras palagan. „Eks vargad võivad ka aususest rääkida, nagu igaüks võib rääkida parempoolsusest,“ märkis ta.

Perlingu hinnangul inimesed ühiskonnas tajuvad, et parempoolsus on hea. „Ma arvan, et eks koalitsioonis on ka mõistetud seda, et see kõnetab inimesi. Kuigi peaminister ei usu numbreid, siis mina väga usun ja arvan, et riiki tuleb läbi numbrite juhtida. Täna on juhtunud tõsiasi, et peaministri erakond ongi ju juhtinud Eestit vasakule-vasakule-vasakule,“ ütles Perling.

Ta kiitis uue võimuliidu lubadust jätta ära ettevõtete tulumaks ja tulumaksu esimesest eurost arvestamine, kuid jätkas, et need on vaid kaks väikest sammu paremale, mis ei tasakaalusta „varasemat kümmet karmi sammu vasakule“. „Lihtne loogika, mis suund jääb? Jääb ikka vasakule.“

Kas Parempoolsed aga ei karda, et parempoolsust lubav valitsus kahandab nende juba üürikest toetusreitingut. Värske Turu-uuringute AS-i märtsikuise küsitluse andmetel toetas Parempoolseid vaid 6% valimisõiguslikest Eesti kodanikest.

„Hetkel ei paista mitte kuskilt parempoolset valitsemist – on sõnad, aga need ei lange tegudega kokku,“ vastas Perling. „Ja see tähendab, et Parempoolsed pingutavad edasi, et parempoolset poliitikat ühel päeval päriselt ellu viia.“

Mille eest aga Parempoolsed üldse seisavad? „Me seisame selle vaba, jõuka, eestimeelse ühiskonna ees ja ütleme, et tänane mandunud riigijuhtimine ja seisak riigi arengus tähendab ainult ühte, see tähendab seda, et parempööre peaks algama kodukohtadest, juba sügisel,“ lisas Perling.

Vaata videost, mis sõnumiga lähevad Parempoolsed vastu sügisestele KOV-valimistele.

