Iraan kasutab droone ja telefonirakendusi, et jõustada hidžaabiseaduseid

Raporti keskmes on valitsuse toetatud telefonirakendus Nazer, mis võimaldab kodanikel ja politseil teatada kohustusliku riietumiskoodeksi väidetavatest rikkumistest.

Aruandes toodi välja, et ametivõimud on ka paigutanud pealinnas Teheranis ja Lõuna-Iraanis droone, et jälgida hidžaabi kasutamist avalikkes ruumides. Lisaks paigutati 2024. aasta alguses Teheranis asuva Amirkabiri ülikooli sissepääsuvärava juurde näotuvastussüsteemi, mis võimaldab naisüliõpilaste jälgimist.