Täna hilisõhtul toimunud pressikonverentsil kordas Trump oma väidet, et Ukraina sõdurid on Kurski oblastis Vene vägede poolt ümber piiratud ja suures ohus. „Ma palusin Putinil neid sõdureid mitte tappa. Me ei taha, et nad tapetaks,“ ütles Trump ajakirjanikele.