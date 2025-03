Zelenskõi: praegu on hea võimalus sõda lõpetada

Sel nädalal nõustus Ukraina USA ettepanekuga sõlmida 30-päevane relvarahu. Moskva teatas, et nõustub relvarahuga vaid teatud tingimustel.

„Praegu on meil hea võimalus see sõda kiiresti lõpetada ja rahu kindlustada,“ ütles Zelenskõi sotsiaalmeediaplatvormil X. „Oleme nüüd lähedal esimesele sammule mis tahes sõja lõpetamisel – vaikusele,“ lisas ta viidates võimalikule relvarahule.

Ta kinnitas oma veendumust, et Venemaa president Vladimir Putin lükkab relvarahu saavutamise edasi nii kaua kui võimalik. „Kui USA-lt tuleb tugev vastus, siis nad ei lase neil mängida. Ja kui on samme, mida Venemaa ei karda, lükkavad nad protsessi edasi,“ ütles Zelenskõi.

Ametnikud arutasid kõnelustel ka territooriumi küsimust, kuid selle lahendamiseks on vaja rasket dialoogi, ütles Zelenskõi.

„Territooriumide küsimus on pärast relvarahu kõige keerulisem,“ nentis ta, lisades, et selle küsimuse lahendamine võimaldaks sõja lõpetada.

Moskva on nõudnud, et Kiiev loovutaks Venemaale Krimmi poolsaare ja veel neli teist Venemaa vägede poolt kontrollitud territooriumi. Ukraina on selle tagasi lükanud.