USA ja Iisrael on pöördunud Aafrika riikide poole Gaza elanike ümberasustamise plaanidega

Allikate teatel on Iisraeli ametnikud kõnelenud Somaalia ja Sudaani valitsustega ning USA diplomaadid on olnud kontaktis lahkulöönud Somaalimaa provintsiga, vahendab Financial Times.

Üks allikatest ütles, et Iisrael vestleb Gaza elanike vastuvõtmise üle kogu maailma riikidega, sealhulgas Aafrika riikidega. Samas hoiatas ta, et läbirääkimised ei ole praegu kaugele arenenud.

Washingtoni ja Somaalimaa presidendi esimestest kontaktidest teadlik USA ametnik ütles, et on alanud arutelud võimaliku kokkuleppe üle tunnustada de facto riiki vastutasuks sõjalise baasi rajamise eest Berbera sadama lähedal Punase mere rannikul.

Tema sõnul tõstatas Washington võimaluse pagulaste ümberpaigutamiseks USAst ja Gazast, kuid see ei olnud kõneluste kõige olulisem osa. Allikas märkis, et Trumpi administratsiooni Aafrika meeskond ei ole veel täielikult paigas, mis tähendab, et kontaktid on väga algelised.