NATO juht Rutte: sõjajärgselt tuleks taastada suhted Venemaaga

„Kui sõda lõpeb, on normaalne, et Euroopa kuidagi samm-sammult, ja ka USA, samm-sammult, taastab normaalsed suhted Venemaaga,“ ütles Rutte intervjuus.

„Me ei ole veel absoluutselt seal,“ lisas ta. „Ärme ole naiivsed venelaste suhtes. Aga pikemas perspektiivis on Venemaa olemas ja Venemaa ei kao ära.“

Samuti märkis ta, et allianss peab jätkama Moskva survestamist, et tagada nende tõsine osalemine käimasolevatel relvarahu läbirääkimistel.

Rutte keeldus kommenteerimast USA relvarahuplaani teostatavust, kuid kirjeldas seda kui „väga tarka plaani“ ja ütles, et on arenguga rahul.

Rutte kirjeldas vestlust Trumpiga väga positiivsena ja ta avaldas kindlust, et Trump on NATO-le pühendunud. Rutte suhteid Trumpiga on peetud üheks tema tugevamaks küljeks alliansi juhi rolli astudes.