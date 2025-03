Valitsus vaeb vanglakohtade täitmist võõramaalastega. Pakosta: see looks ka palju uusi töökohti

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta selgitas Delfile, et ametlikud läbirääkimised saavad alguse kahe riigi vahel ning toimuvad kummagi riigiga eraldi. „Räägime vanglast kui riikliku funktsiooni täitmisest ja tõesti meie hinnangul, juhul kui kahe riigi vahel läbirääkimised jõuavad selleni, et mõlematel mõlemale riigile on see lahendus kasulik, siis on leping mõistlik teha,“ rääkis ta.