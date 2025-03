17-aastane Fredy on jätkuvalt leidmata. Otsingute juht: paraku pole ühtki juhtlõnga

11. märtsil sai politsei teate, et pärast 7. märtsi ööd ei ole 17-aastane noormees Fredy Põlvasse Pihlaka tänavale koju jõudnud. Viimati nähti poissi sel samal öösel kella 2 ajal Põlvas piimakombinaadi juures, kust ülejäänud sõbrad liikusid edasi, kuid Fredy nendega kaasa ei tulnud.

Politsei on viimastel päevadel kogunud hulga infot Fredy sõpradelt ja tuttavatelt poisi tegemiste ja plaanide kohta.

„Kontrollitud on turvakaamera salvestusi, kus on Fredyt ööl vastu 8. märtsi vahetult enne kadumist näha, kuid rohkem mitte,“ kirjeldas otsinguid juhtiv Põlva piirkonnavanem Kalle Vall. „Ka on kontrollitud vihjeid nagu oleks Fredyt nähtud pärast 8. märtsi küll Põlvas, Võrus, Tartus ja mujal, kuid ükski neist vihjetest ei ole kinnitust leidnud.“

Vall lisas, et politsei on analüüsinud turvakaamerate salvestusi ning samas ka füüsiliselt kontrollinud erinevaid aadresse, mahajäetud maju, tööstushoonete platse, järve- ja metsaääri ja muid kohti. „Neil päevil on politseile abiks olnud ka vabatahtlikud, kes töötavad ennekõike just maastikul kontrollides kohti, mida kõrvaliste silm igapäevaselt ei haara,“ ütles ta.

Valli sõnul on teada, et Fredy jäi kadunuks 8. märtsi ööl umbes kella ühe paiku, kui ta kahest teisest sõbrast lahku läks. „Pärast seda ei vastanud ta enam telefonikõnedele, ei kasutanud pangakaarti ega oma sotsiaalmeedia kontosid. Tema liikumise kohta pärast 8. märtsi ei ole seni paraku ühtki juhtlõnga. Politsei on hinnanud erinevaid versioone ning töö kõigi nendega jätkub. Kõige tõenäolisem seni on siiski, et Fredy võis öisel ajal teistest lahkudes maastikul liikudes hätta sattuda,“ hindas Vall.